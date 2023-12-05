الأمن والاستقرار.. رسائل هامة يبعثها "إيديكس 2023" للعالم

قالت اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن معرض "إيديكس 2023" يُرسل 3 رسائل للعالم، أولهم مدى مستوى التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية، وثانيهم إن مصر دولة مستقرة آمنة، وثالثهم مستوى علاقات مصر الدولية المتميزة والمتوازنة مع كافة دول العالم سواء المشاركين بمنتجاتهم الصناعية العسكرية وهي 400 شركة من 44 دولة أو الزائرين الذين يصل عددهم لـ 35 ألف زائر.

وأضاف الشهاوي في تصريحه لـ"الوفد"، أن أهمية إيديكس 2023 تنبع من إنه يضع مصر على خارطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا وأيضًا لأنه يمثل تجمعًا دوليًا لتبادل الرؤى والخبرات، كما يعتبر فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية للشركات الوطنية ليكون بمثابة عبور للأسواق الإقليمية والعربية، كما يؤدي لفتح آفاق جديدة للشركات المتخصصة في مجال التصنيع العسكري مع شركات الإنتاج الحربي العالمية والمتقدمة.

وأكد مستشار كلية القادة والأركان، أن الجيش المصري يعزز قدراته العسكرية ويقوم بالتصنيع الحربي للأسلحة والذخائر وخاصة الأسلحة ذات المنظومات التكنولوجية المتقدمة، لأن مصر هي نقطة التلاقي لإرثاء السلام من أجل العيش الكامل وتحقيق المصالح المشتركة.

ولفت إلى أهم الأسلحة المصرية المعروضة في "إيديكس 2023"، ومن بينها منظومة الرمال الحمراء الخاصة بمجابهة الطائرات المسيرة بدون طيار، وراجمة الصواريخ المصرية رعد 200 التي تعتبر نقلة نوعية في كثافة النيران والتحرك في مختلف الأراضي لأنها ذاتية الحركة، وجهاز قياس وكشف الإشعاعات النووية، وأيضًا الطائرات المسيرة، مما يؤكد قدرة مصر في التصنيع العسكري والتركيز على تأهيل المقاتل.

واختتم أن جيش مصر في المرتبة الـ12 على مستوى العالم، لذا ترغب دول كبرى في التدريبات المشتركة مع مصر للاستفادة من خبراتها في القتال.