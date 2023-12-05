المكتب الثقافي المصري بلندن يعقد لقاءًا ثقافيا مع الدارسين المصريين بالمملكة المتحدة

عقد المكتب الثقافي المصري بلندن، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لقاءًا ثقافيًا مع المبعوثين المصريين الذين يدرسون بالمملكة المتحدة، ويأتي اللقاء في أعقاب انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر الجاري، التي شهدت توافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية والمقيدين بقاعدة بيانات الناخبين والراغبين في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئيس الجمهورية.

وشهد اللقاء الثقافي والذي أقيم بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن حضور عدد كبير من المبعوثين المصريين، وحضور مصطفى رجب رئيس الجالية المصرية بالمملكة المتحدة.



وبدأ اللقاء بكلمة ألقاها مصطفى رجب، متحدثا عن الوضع العالمي الراهن على المستوى الاقتصادي، وكذلك التحديات المحيطة بالوطن، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة ليست أزمة محلية بل إنها تضرب كل دول العالم بما فيها المملكة المتحدة.

وقام مصطفى رجب خلال كلمته بتوعية المبعوثين المصريين بضرورة مشاركة جميع المصريين بالعملية الانتخابية، وحثهم على ضرورة توعية باقي زملائهم وأسرهم بالوطن بأداء واجبهم الوطني نحو المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

وتحدثت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، عن الأقسام الداخلية للمكتب الثقافي والدور الذي يقوم به كل عضو من أعضاء المكتب الثقافي، وكيفية التواصل بين المبعوثين والسادة أعضاء المكتب الثقافي من خلال خدمة العملاء الجديدة والتي تستهدف سرعة إنهاء المعاملات اليومية للدارسين، مشيرة للخطة التنفيذية لإنشاء منصة خدمات إلكترونية للمكتب الثقافي المصري للتسهيل على المبعوثين وأبناء الجالية المصرية، وسرعة ودقة الحصول على الخدمة التعليمية من المكتب الثقافي.



كما أعلنت د. رشا عن إنشاء اتحاد لخريجي الجامعات الإنجليزية من الطلاب المصريين لإدماجهم بالأنشطة الثقافية بالمكتب الثقافي المصري بلندن، وكذلك إيجاد فرص عمل لهم محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتعزيز دور المكتب في رفع روح الانتماء بين الدارسين المصريين بالمملكة المتحدة.



وأكدت د. رشا كمال الملحق الثقافي على ضرورة عقد هذا اللقاء بشكل دوري كل شهرين للتعرف على مشاكل الدارسين المصريين بالمملكة المتحدة، وعرض ما يستجد من لوائح وقوانين منظمة للبعثات الدراسية، هذا بالإضافة لمناقشة أي استفسارات للدارسين المصريين الأكاديمية بالجامعات الإنجليزية.

واختتم اللقاء الثقافي، عبر السادة المبعوثين عن سعادتهم بالمشاركة في هذا اللقاء الثقافي، مثمنين دور المكتب الثقافي المصري بلندن في الاهتمام بالدارسين المصريين، وإنهاء كافة متطلباتهم فيما يتعلق بالدراسة بالمملكة المتحدة وكذلك المشاركة في أنشطة المكتب الثقافي والتي تعمل على تعزيز الانتماء بالوطن الأم، واللقاء مع الملحق الثقافي المصري بلندن، ثم تقدم المبعوثون بعدد من الاستفسارات الخاصة والرد عليها.

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