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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نيجيريا: مقتل 85 مدنيا بغارة جوية عن طريق الخطأ

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت السلطات النيجيرية، اليوم الثلاثاء ، مقتل 85 مدنيا على الأقل عن طريق الخطأ، بغارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة للجيش النيجيري في ولاية كادونا شمال غرب البلاد.

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ووجه الرئيس النيجيري بولا تينوبو - وفقا لوكالة أنباء (أسوشيتد برس) الأمريكية - بإجراء "تحقيق شامل في الحادث".

 

وأوضحت الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ، أن "مكتب المنطقة الشمالية الغربية تلقى تفاصيل من السلطات المحلية تفيد بأن 85 جثة دفنت حتى الآن ولا يزال البحث مستمرا".

 

كان الجيش النيجيري أعلن - في وقت سابق - أن غارة نفذتها إحدى مسيراته أصابت عن طريق الخطأ قرويين كانوا يشاركون في مهرجان دون الإعلان عن أي حصيلة.

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