رجل الأعمال كامل أبوعلى يفتتح أحدث أكوا بارك بمنتجع الباتروس بورتوفينو مرسى علم

افتتاح أحدث أكوا بارك بمنتجع بيك الباتروس فالجيو بورتوفينو مرسى علم كعادتها فى التطوير والتجديد المستمر أعلنت بالأمس مجموعة بيك الباتروس للفنادق عن افتتاح أحدث أكوا بارك مائية داخل منتجع الباتروس بورتوفينو بمرسى علم–البحر الأحمر.

يذكر ان منتجع بيك الباتروس بورتوفينو بمرسى علم من أحدث منتجعات بيك الباتروس بمرسى علم كمقصد سياحى واعد على البحر الأحمر.

رجل الأعمال كامل أبوعلى

وأكد رجل الأعمال المصرى كامل أبوعلى على زيادة استثماراته الفندقية داخل مرسى علم تماشيا مع سياسة الدولة وتماشيا ايضا مع خطة وزارة السياحة المصرية فى زيادة عدد الغرف الفندقية بحلول عام ٢٠٣٠.

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الحادى و الثلاثون للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجع وأكثر من ١٤ ألف غرفة و ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح.