ذكرى رحيل "مانديلا".. أبرز مواقف زعيم حركة مناهضة الفصل العنصري

مع حلول 5 ديسمبر تكتمل عشر سنوات على رحيل نيلسون مانديلا أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا وزعيم مكافحة نظام الفصل العنصري الذي رحل في 5 ديسمبر 2013 عن عمر 94 عاما قضى أغلبها في خدمة رسالة السلام، ومثّل مانديلا أيقونة وصورة ملهمة لشعوب العالم، فسلك مانديلا طريق نضال طويل ضد الاستعمار وضد التفرقة العنصرية بين أصحاب البشرة البيضاء والمواطنيين السود.

وكانت كلفة فاتورة النضال كبيرة فقد قضى في السجن 27 عاما، ثم خرج منه ليصبح أول رئيس أسود للبلاد، وأدى دورا رئيسيا في إحلال السلام في مناطق النزاع الأخري بالقارة السمراء، مما أوصله للحصول علي جائزة نوبل للسلام عام 1993.

ومع ذكرى رحيل الزعيم مانديلا، نلقي الضوء على أبرز مواقف الزعيم الجنوب أفريقي، نيلسون مانديلا في مناصرة الحرية في العديد من الدول ووصفه لمصر في مذكراته بالتقرير التالي:

مانديلا

حرية الفلسطينيين:

يتذكر الفلسطينيون مراحل حياة مانديلا ويستحضرون مناقبه وهم الذين لا يزالون يعايشون أقسى مظاهر التمييز العنصري التي حارب مانديلا لأجلها عدواً آخر، مؤكدين أن الهدف والغاية واحدة.

وقد ذكر "مانديلا" أن الأمم المتحدة اتخذت موقفًا قويًّا ضد نظام التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا، وعلى مر السنين، بنيت إجماعًا دوليًّا وضع نهاية لهذا النظام الجائر، لكن نعلم جيدًا أن حريتنا ناقصة بدون تحقق حرية الفلسطينيين.

موقفه من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين والجولان وجنوب لبنان:

«على إسرائيل الانسحاب من جميع المناطق العربية التي استولت عليها في عام 1967، وعليها خاصة أن تنسحب من مرتفعات الجولان والضفة الغربية وجنوب لبنان».

رفضه استعدادات الولايات المتحدة الأمريكية لغزو العراق الحرب الأمريكية عليها:

من ابرز ما ذكره عن هذا الغزو "إذا نظرت إلى هذه الأمور سنصل إلى استنتاج مفاده أن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية يهدد السلام العالمي"

مانديلا

ووجه " مانديلا" الاتهام إلى الولايات ورئيسها في ذلك الوقت جورج بوش بأن الدافع لغزو العراق هو الاستيلاء على النفط الموجود بها وقال «كل ما يريده السيد جورج بوش هو نفط العراق».

وعن الحرب على العراق «إذا كانت هناك دولة في العالم ارتكبت فظائع لا توصف، فهي الولايات المتحدة، إنهم لا يتهمون ببني البشر».

دعمه المستمر لنظام معمر القذافي السابق ضد العقوبات المفروضة عليه:

«إن واجبنا يحتّم علينا تقديم الدعم للأخ القائد.. خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي لا تستهدف ضربه شخصيًّا، وإنما ضرب جماهير الناس العادية إنهم إخواننا وأخواتنا الأفارقة».

دعمه لفيدل كاسترو والثورة الكوبية:

«منذ الأيام الأولى للثورة الكوبية، أصبحت الثورة مصدر إلهام للشعوب المحبة للحرية، نحن معجبون بتضحيات الشعب الكوبي من أجل الدفاع عن استقلالهم وسيادتهم في مواجهة الحملة الاستعمارية لتدمير المكاسب التي حققتها الثورة.. عاشت الثورة الكوبية.. عاش الرفيق فيدل كاسترو».

مانديلا

وصف مصر في مذكراته:

كتب مانديلا مذكراته بعنوان "مشوار طويل نحو الحرية" ونشرت في 1994، وكان لمصر جزءا هاما بين صفحات تلك المذكرات، فقال عنه مانديلا كانت مصر قد تملكت مخيلتى، وأنا طالب كمهد للحضارة الأفريقية، وكنز لجمال الفن والتصميم، وكنت دائما أرغب فى زيارة الأهرام وأبو الهول، وعبور نهر النيل أعظم أنهار أفريقيا، ومن أديس أبابا ذهبت إلى القاهرة، وقضيت يومي الأول فى المتحف أفحص القطع الفنية وأدون الملاحظات، وأجمع المعلومات عن نمط الرجال الذين أسسوا حضارة وادي النيل القديمة، ولم يكن اهتمامي كهاو للآثار فإنه لمن المهم للأفارقة القوميين أن يتسلحوا بالبرهان الذي يدحضون به ادعاءات البيض بأن الأفارقة لم تكن لهم في الماضي حضارة تضارع مدنية الغرب.