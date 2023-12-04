مواجهات من العيار الثقيل بإفتتاحية دور المجموعات في كأس أمم أوروبا

يورو 2024

اسفرت مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا عن وقوع المنتخبات المشاركة بالماراثون في 6 مجموعات على ان تضم كل منهما 4 منتخبات، بالبطولة المقرر إقامتها العام المقبل.

يورو 2024

ويتقابل منتخب إسبانيا ونظيره الكرواتي في من العيار الثقيل تحدد لها موعد 15 يونيو، قبل 5 أيام فقط من المباراة النارية التى تجمع بين منتخب ألمانيا بنظيره إيطاليا.

ويلتقي منتخب هولندا ونظيره فرنسا يوم 21 يونيو، فيما يخوض منتخب ألمانيا مباراة نارية أمام سويسرا في 23 من الشهر ذاته، وفي اليوم التالي يواجه منتخب إيطاليا نظيره كرواتيا.

وتستضيف دولة ألمانيا 24 منتخبا من مختلف أنحاء القارة، للمنافسة على اللقب الأوروبي وكتابة أسم جديد متوج بالبطولة.

موعد المباراة الافتتاحية

و تقام البطولة في 10 مدن ألمانية مختلفة، على ان تنطلق خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو من العام المقبل، على ان تكون المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونخ، في العاشرة مساء يوم 14 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، بينما لم تُحدد مواعيد باقي المباريات.

مجموعات قرعة يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا - اسكتلندا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا - كرواتيا - إيطاليا- ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا

المجموعة الرابعة: الفائز من المسار الأول في الملحق - هولندا - النمسا - فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - الفائز من المسار الثاني في الملحق

المجموعة السادسة: تركيا - الفائز من المسار الثالث في الملحق - البرتغال - التشيك