الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكويت تهنئ السعودية باستضافة معرض "إكسبو 2030"

المعرض الدولي إكسبو
المعرض الدولي إكسبو 2030

أعرب مجلس الوزراء الكويتي، عن خالص التهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية؛ بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال عملية التصويت التي جرت في مقر المكتب الدولي للمعارض في باريس الأسبوع الماضي.

وأكد المجلس - خلال اجتماعة اليوم الاثنين، برئاسة الشيخ أحمد نواف الصباح رئيس الوزراء الكويتي - أن هذا الفوز يعكس الرؤية الواعدة والتطلعات الطموحة للمملكة في ظل القيادة الحكيمة للمملكة ويأتي استكمالاً لبقية الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية والمتسقة مع رؤية المملكة 2030 والتي تعود بالنفع على المملكة وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وبمناسبة الذكرى الـ52 للعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي صادف يوم السبت الماضي، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن خالص تهنئته إلى الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ولأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد وإلى الشعب الإماراتي الشقيق سائلا الله العلى القدير أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة نعمتي الأمن والأمان وأن يسدد خطاها لمزيد من التطور والتقدم والرخاء على مختلف الأصعدة والميادين، مؤكدا عمق الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

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