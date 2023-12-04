"صحة أسيوط" تعلن جاهزيتها للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل

اجتمع وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط ببعض مديري ديوان عام مديرية الصحة لبحث استعدادات مديرية صحة أسيوط للقيام بالتأمين الطبي للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل في مصر

وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ على أن مديرية صحة أسيوط جاهزة تماماً لتأمين الانتخابات الرئاسية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين. وأعرب عن ثقته في قدرة الجهات المعنية على تنفيذ الخطط بشكل فعال وناجح.

تم خلال الاجتماع مناقشة الخطط والاستعدادات المتعلقة بتأمين الانتخابات الرئاسية في محافظة أسيوط. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان سلامة وسلامة الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم.

تم مناقشة الاستعدادات اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، حيث تهدف مديرية صحة أسيوط إلى توفير رعاية صحية عالية الجودة لجميع المرشحين والناخبين والعاملين في العملية الانتخابية. كما تم مناقشة توفير الإمكانيات الطبية والمستلزمات الضرورية للتعامل مع أي حالات طارئة تحدث خلال الانتخابات.

تم التأكيد على أهمية الاستمرار في تدريب الأطقم الطبية وتجهيزها بالمهارات والمعرفة اللازمة للتعامل مع أي حالات طبية محتملة، كما تم التأكيد على ضرورة توفير الوسائل الوقائية اللازمة مثل الكمامات والقفازات ومواد التنظيف والتعقيم.

تم أيضًا مناقشة ضرورة تفعيل دور المراكز الصحية والمستشفيات القريبة من مراكز الاقتراع لتوفير الرعاية الصحية السريعة والفعالة. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة الرئيسية والهيئات الأمنية لضمان سلاسة العملية الانتخابية وسلامة الجميع.

تم توضيح أن التأمين الطبي سيشمل جميع مراكز الاقتراع والمقرات الانتخابية في المحافظة. وسيتم توفير الإمكانيات الطبية اللازمة والفرق الطبية المحترفة للتعامل مع أي حالة طارئة أو إصابة قد تحدث خلال فترة الانتخابات.

وتم تأكيد أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والجهات المعنية، بما في ذلك الشرطة والإدارة المحلية والمؤسسات الطبية، لضمان توفير الخدمات الطبية اللازمة في الوقت المناسب.

وأعرب الحضور عن استعدادهم لتقديم كل الدعم والجهود التي تضمن تأمين الانتخابات بأفضل الطرق الممكنة. وتم التأكيد على ضرورة توعية المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية خلال عملية التصويت.

يجب أن يكون التأمين الطبي خلال الانتخابات الرئاسية أولوية قصوى، حيث يتطلب توفير الرعاية الصحية لجميع المشاركين في العملية الديمقراطية. يتطلب ذلك تنسيقًا فعالًا بين جميع الجهات المعنية وتوفير الموارد اللازمة لضمان تأمين خدمات صحية ذات جودة عالية.