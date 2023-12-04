حارس ليتشي يدخل تاريخ الساحرة المستديرة بركلة جزاء عجيبة

كتب حارس مرمى فريق ليتشي الأول لكرة القدم الإيطالي اسمه بأحرف من ذهب بعد واقعة احتساب ركلة جزاء لصالحه في حادثة فريدة من نوعها في الكالتشيو بواقعة لم تحدث في تاريخ المسابقة من قبل.

فلاديميرو فالكوني حارس ليتشي يدخل التاريخ

وتدور أحداث الواقعة في الدوري الإيطالي خلال المباراة التي جمعت بين ليتشي ونظيره بولونيا في طار الجولة الـ14 من البطولة.

واستطاع لاعبو فريق لبولونيا تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 68 من أحداث اللقاء عن طريق تشارالامبوس ليكوجيانيس لاعب الفريق ليعطى التقدم للضيوف.

وتبادل الفريقان الهجمات طوال باقي مجريات المباراة حتى جاءت اللحظة الفارقة في تاريخ الساحرة المستديرة التى كتبها حارس مرمى ليتشي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، حصول فريق ليتشي على فرصة ركلة ركنية ليتقدم لها الفريق بالكامل وعلى رأسهم حارس المرمى.

واثناء تنفيذ الركنية مع تقدم فلاديميرو فالكوني حارس ليتشي عن مرماه ورغم انه لم ينجح في التسجيل،ولكن حدثت المفاجآة.

استطاع فالكونى ادراك هدف التعادل بعد حصول حاري مرمى الفريق على ركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة إثر دفعه من قبل مدافع الخصم في الدقيقة ليدرك أصحاب الأرض عن طريقها التعادل وتنتهى المباراة بهدف لكل فريق.

لحظة الصدام داخل منطقة الجزاء

وبذلك أصبح أول حارس مرمى في التاريخ يحصل على ركلة جزاء لفريقه في الدوري الإيطالي.

واكتفى ليتشي بنقطة واحدة وتمكن من رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما احتل فريق بولونيا المركز الخامس برصيد 22 نقطة في ترتيب المسابقة.