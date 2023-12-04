خالد النبوي برفقة مُخرج إمبراطورية م من الكواليس

يواصل الفنان خالد النبوي، تصوير مشاهده في مسلسل «امبراطورية م»، والذي مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024، ويشاركه بطولته مجموعة من نجوم الشاشة الصغيرة .

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع النجم خالد النبوي والمخرج محمد سلامة من كواليس تصوير مسلسل «إمبراطورية م» .

الفنان خالد النبوي

والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبدالقدوس والتي سبق وأن تم تقديمها في فيلم سينمائي من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة.

خالد النبوي ينتظر «أهل الكهف»

ينتظر عرض فيلمه “أهل الكهف” الذي انتهى من تصويره خلال الفترة الماضية وتدور أحداثه في 3 عصور، ويتناول قصة أهل الكهف بمعالجة درامية ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، مصطفى فهمي، عبدالرحمن أبوزهرة، هاجر أحمد.

وكان أعلن أيمن بهجت قمر انتهاء تصوير فيلم “أهل الكهف” الذي يقوم بتأليفه بطولة النجم خالد النبوي، والذي من المقرر طرحه في صيف 2024.

وعلق أيمن بهجت قمر على الفيديو، عبر حسابه على "إنستجرام" من كواليس كتابة العمل قائلا: "في نوفمبر 2018 سلمت أول نسخه من فيلم أهل الكهف اللي كتبتها في إمستردام ولحد امبارح 28 أغسطس 2023، سلمت تعديلات آخر مشهدين انتهى تصويرهم دلوقتي وانتهى معاهم أخيرا تصوير أكبر فيلم كتبته في حياتي ".

وتابع: "شكرا لطاقم العمل اللي اتحمل العمل في ظروف غير طبيعيه، شكرا للمخرج عمرو عرفه اللي عمل مجهود خرافي هو وكل فريق العمل واحد واحد، وشكرا للمنتج محمد رشيدي اللي اتحمل الفيلم ده من اول يوم ولما وقف التصوير وكان الفيلم خلاص في طريقه إنه يتلغي أنقذ الموقف وعمل اللي عليه وزياده، إن شاء الله نوعدكم بفيلم مختلف في صيف 2024".

تدور أحداث المسلسل حقبة زمنية قديمة، وهي نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة

إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة، وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام «محمد ابن إدريس الشافعي» ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.

مسلسل الإمام الشافعي، يشارك في بطولته عددا من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد الرافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش.