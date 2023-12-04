برشلونة يصدر بيان رسمي حول إصابة مدافعه مارتينيز

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تفاصيل إصابة مدافعه إينيجيو مارتينيز التى تعرض لها خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

بيان برشلونة حول إصابة مارتينيز

قال بيان برشلونة فى بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، "الفحوصات الطبية تُظهر إصابة إينيجو مارتينيز فى العضلة ذات الرأسين للفخذ الأيمن، مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكان نادي برشلونة قد تعاقد مع إينيجو مارتينيز فى صفقة انتقال حر خلال شهر يوليو الماضي، بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 لقاءات والخسارة في لقاء 1، وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 14.