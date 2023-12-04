حريق يلتهم منقولات منزل بسبب ماس كهربائي بالعسيرات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من السيطرة على حريق إندلع في منزل مكون من طابقين مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل بناحية الشيخ دفع بقرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية نتج عنه إحتراق محتويات المنزل دون حدوث إصابات بشرية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة العسيرات بلاغًا بنشوب حريق بمنزل بناحية الشيخ دفع بقرية أولاد حمزة دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مشيد بالطوب اللبن والطين ومسقوف بأفلاق النخيل ملك "شنودة . ا . و . ع" 35 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .





وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات العشوائية داخل المنزل ونفى الشبهة الجنائية وافاد بإحتراق بعض المنقولات المنزلية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .