اختيار أسقف جديد لإيبارشية نجع حمادي فى مارس القادم

قالت مصادر كنسية لـ «الـوفد»، إنه من المنتظر خلال شهر مارس القادم، سيامة أسقف جديد لإيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس.

وشغرت إيبارشية نجع حمادي؛ شمال محافظة قنا، بوفاة أنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبوتشت وفرشوط وتوابعهم من قري، فى النصف الثاني من ديسمبر 2022.

وتأسست إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس وتوابعها، شمال قنا، التي تضم ثلاثة مراكز.. أبوتشت، فرشوط، ونجع حمادي، إضافة إلى توابع هذه المراكز من القري، بقرار من الراحل البابا شنودة الثالث، حيث كانت تتبع فى السنوات التي سبقت 1976 إبراشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، وسيّم البابا شنودة، أنبا كيرلس، كأول أسقف لها بعد إستدعائه من دير أنبا بولا بالبحر الأحمر حيث كان قد قضي 3 سنوات راهباً بذلك الدير.

وقبل فترة وجيزة من وفاة أسقف نجع حمادي وأثناء مرضه، عيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية ، لجنة مكونة من أنبا يوأنس، وأنبا بيجول، وأنبا بيمن، لإدارة إبراشية نجع حمادي وتوابعها على خلفية الظروف الصحية لأسقفها وعدم قدرته على الإدارة.

وخلال الشهور الماضية، واصلت اللجنة البابوية الثلاثية المشرفة على إبراشية نجع حمادي فى أعمالها، ومن غير المتوقع أن يتم اختيار أحد أعضائها أسقفاً على إبراشية نجع حمادي خلفا للأسقف الراحل إذ يشغل أعضاء اللجنة الثلاث مناصباً، أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط، وهو ما قد يؤدي بطبيعة الحال إلى اختيار أسقف جديد لإبراشية نجع حمادي.

وحسب التقاليد المتبعة فى الكنيسة الأرثوذكسية فأنه بخلو الإبراشية من الأسقف تقوم لجنة اختيار الأساقفة باستطلاع ترشيحات أسماء من رؤساء الأديرة الرهبانية، ويتم تقييم الترشيحات وإجراء مقابلات مع المرشحين من الرهبان ثم يجتاز المرشح دراسات مُؤهلة لشغل الإبراشية.

ثم يتم إستطلاع أراء قساوسة الإبراشية والأراخنة ومسؤولي إدارة كنائس الإبراشية ويُفتح الباب أيضا أمام الاعتراضات على المرشح ــ إن وجدت، ثم تتم سيامة الأسقف خلال صلاة يترأسها البابا.

وتوجد فى محافظة قنا 4 إبراشيات للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أقدمها إبراشية قنا، وقوص ونقادة، ونجع حمادي، ودشنا الواقعة وسط المحافظة.

وتوفي أسقف نجع حمادي عن عمر يناهز الـ 75 عاماً، ونعته دوائر رسمية وشعبية، وشيعت جنازته وأقيمت مراسم دفنه بدير أنبا بضابا، حسب وصيته، وكان الأسقف قد أشرف قبل وفاته على بناء قبره بنفسه فى الدير الأثري الذي يعود للقرن السابع عشر الميلادي بغرب نجع حمادي.