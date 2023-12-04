السيسي يتفقد الطائرات المسيرة المصرية في معرض إيديكس 2023 (فيديو)

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطائرة المصرية دون طيار من طراز "30 يونيو"، خلال تفقده الصناعات العسكرية من مصنع "قادر" التابع للهيئة العربية للتصنيع، بمعرض "إيديكس 2023".

وهي طائرة استطلاع مزودة بمنظومة مراقبة كهرومغناطيسية تمكنها من التصوير الليلي والنهاري ومزودة منظومة "إس جي إيه".

كما تفقد السيسي الطائرة "6 أكتوبر" وهي النموذج المطور من الطائرة "30 يونيو"، وأقصى سرعة لها 260 كم وزمن البقاء في الجو 30 ساعة.

السيسي يفتتح إيديكس 2023

وافتتح الرئيس السيسي، المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2023” الذي يستمر حتى 7 ديسمبر المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بمدينة القاهرة الجديدة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية في البر والبحر والجو بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 46 دولة.

شهد السيسي تدشين راجمة الصورايخ “رعد 200”، وهي أول راجمة صواريخ بأياد مصرية، من تصميم وتصنيع وزارة الإنتاج الحربي، كما شهد تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز “ميكو A200”.

أجرى اليوم الاثنين، جولة تفقدية في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٣".

ويشارك في فعاليات معرض إيديكس كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية ، ويضم المعرض 22 جناحًا دوليًا من الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبرازيل ورومانيا وجمهورية التشيك وصربيا وسلوفاكيا وبلغاريا وأوكرانيا وكازاخستان وباكستان وأرمينيا والبوسنة والهرسك بالإضافة إلى مصر.

ويجري تنظيم المعرض من قبل شركة AWE الشركة الدولية الرائدة في تنظيم الأحداث الدولية الكبرى بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ، حيث يعد إيديكس هو الحدث الدفاعى والأمنى الوحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأكبر في أفريقيا مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، وقد تم دعوة وفود عسكرية رفيعة المستوى أكثر من 100 دولة لزيارة المعرض الذي من المتوقع أن يجذب ما يزيد على 35 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.