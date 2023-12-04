طلَّاب الأزهر يحصدون المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي بمسابقة أسبوع البرمجة

حصد طلاب المعاهد الأزهرية عددًا من المراكز الأولى على مستوى الوطن العربي في مسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة»، في نسختها الثالثة لعام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، التي تنظِّمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية؛ حيث تمَّ اختيار موضوع "اللغة العربية والإبداع الرقمي" بوصفه محورًا رئيسًا للمنافسات في هذه الدورة.

فاز طلاب «معهد بلقاس الابتدائي الأزهري» بالمركز الثالث على مستوى الوطن العربي في مسابقة المدرسة الذهبية، كما فاز طلاب معهد «فتيات بور فؤاد النموذجي الأزهري»، والمشرفة آية عبدالرحمن السيد عبد النعيم، بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي، في مسابقة الفريق الذهبي، عن فئة الموصول بالحاسوب، أقل من ١٥ عاما.





كما فاز طلاب معهد «اعتدال مبروك الابتدائي فتيات النموذجي الأزهري»، والمشرفة سعيدة محمد عبدالعاطي السيد، بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي، في مسابقة «الفريق الذهبي»، صنف غير موصول بالحاسوب أقل من ١٢ سنة.

وفاز طلَّاب «معهد الشهيد محمد رمضان الأزهري»، والمشرفة هبة محمد الحداد، بالمركز الثاني على مستوى الوطن العربي، في مسابقة الفريق الذهبي، فئة متحدي الإعاقة.

تحقيق النهضة الشاملة لوطننا

هنأ فضيلة أ. د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطلاب والمشرفين الفائزين في المسابقة، ومعلميهم وإدارات معاهدهم، متمنينَ لهم دوام النجاح والتفوق، داعين الطلاب إلى ضرورة مواصلة بذل الجهد والحرص على تحصيل العلوم؛ حيث إنه هو الطريق إلى التقدم وتحقيق النهضة الشاملة لوطننا وأمتنا والإنسانية

أطلقت أكاديمية الأزهر العالمية دورة "مهارات الفتوى العملية.. فتاوى العبادات" في الفترة من الأحد (٣) ديسمبر حتى الخميس (٢٨) ديسمبر ٢٠٢٣م.

يشارك فى دورة أكاديمية الأزهر العالمية. (٧٥) من أعضاء لجان الفتوى الفرعية بالأزهر الشريف، والمنعقدة بسوهاج برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف عام فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، د. نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، د. حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر، حيث تستمر فعاليتها لمدة شهر،



قال د. حسن الصغير رئيس أكاديميةالأزهر العالمية. في كلمته، إنّ الدورة تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على ضرورة إعداد كوادر متميزة في الإفتاء من وعاظ الأزهر الشريف، والتصدي لظاهرة غير المؤهلين للإفتاء والقضاء عليها، ومواجهة التطرف في الفتوى، وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد في الإفتاء، وإرساء معايير وضوابط لمهنة الإفتاء، وكيفية إصدار الفتاوى، حيث تُعنى الدورة بدراسات أصول الفتوى وضوابطها، والفتاوى العملية التي وردت إلى لجان الفتوى الرئيسة بالأزهر الشريف.