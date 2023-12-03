بشرى سارة لمُستثمري منطقة بلبيس الصناعية

أعلن الدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار بمحافظة الشرقية، الإنتهاء من إعداد الاحداثيات الجديدة لمنطقة بلبيس الصناعية، ومراجعة المساحة على الطبيعة، طبقا للقرارات السابقة في هذا الشأن.

وأشار إلى أن إجمالي المساحة بلغ 289.6 فدان على أرض الواقع مما يترتب عليه البدء في إجراءات تغيير الغرض من زراعي لصناعي، والسير في إجراءات التخصيص طبقا للقانون، وحفاظا علي المال العام.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين لدفع عجلة الإستثمار، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس على النهوض بالاقتصاد المصري.

وعلى هامش الإجتماع كلف محافظ الشرقية؛ الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع قطاعات الكهرباء والشركة المصرية للاتصالات لسرعة مراجعة المرافق بطريق العاشر بلبيس، وتحديد نقاط خطوط الفايبر، وذلك لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الانارة بالطريق، ليؤكد المحافظ أن المشروعات الاستثمارية تتطلب بنية تحتية سليمة، وتوفير المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، وذلك لضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في دفع عجله الإنتاج وللحد من البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير، وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام، مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وقدم مسؤولي جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، الشكر لمحافظ الشرقية لسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين بالمنطقة، والانتهاء من إجراء الصيانة العاجلة، وتجديد أبار المياه الارتوازية بالمنطقة والبالغ عددهم 5 أبار بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة لهم، وكذلك الانتهاء من تغيير خطوط الكهرباء الهوائية إلى خطوط أرضية بمعرفة قطاعات كهرباء الشرقية، حفاظا على المال العام وأرواح المواطنين والعاملين بالمنطقة.