عرض 15 قطعة آثار مصرية بدار سوثبى فى لندن

الحفر خلسة مصدر تهريب الآثار منذ عام 2011

أعلنت دار سوثبى للمزادات العالمية فى لندن عرض العديد من الآثار المصرية واليونانية والرومانية للبيع فى مزاد علنى غداً الثلاثاء.. وقد رصد الدكتور حسين دقيل الباحث المتخصص فى الآثار اليونانية والرومانية من ضمن القطع الـ٤٨ التى يعرضها المزاد توجد ١٥ قطعة آثار مصرية نادرة، يبلغ سعرها بالمزاد ٩٣٥ ألف جنيه إسترلينى أى ما يساوى مليوناً و١٨٢ ألف دولار أمريكى

وتشمل القطع المصرية تمثالاً برونزياً للمعبودة سخمت برأس لبؤة، «أنثى الأسد» العصر المتأخر، 716-30 ق.م، وتمثالاً برونزياً لأوزوريس من الأسرة السادسة والعشرين، 664-525 ق.م، قطعتين من البردى من كتاب الموتى من الأسرة الثامنة عشرة، 1550-1292 ق.م، أوشابتى من الحجر الجيرى من الأسرة التاسعة عشرة، 1305-1196 ق.م، جزء من رأس جرانيت للمعبود آمون، الأسرة الثامنة عشرة، 1540-1292 ق.م، تمثال كبير من البرونز والخشب لطائر أبومنجل، العصر المتأخر، 716-30 ق.م، لوحة برونزية، العصر البطلمى، 304-30 ق.م، تمثال برونزى للمعبودة نيث، الفترة المتأخرة، ربما الأسرة السادسة والعشرون، 664-525 ق.م، تمثال برونزى لأوزوريس، الأسرة 26/30، 664-342 قبل الميلاد، ثلاثة جرار كانوبية من المرمر، الأسرة السادسة والعشرون، 664-525 ق.م.، قناع مومياء خشبى كبير، الأسرة 19/21، 1305-956 ق.م، تمثال أوشابتى متعدد الألوان من المرمر للأمير خعمواست، الأسرة التاسعة عشرة، عهد رمسيس الثانى، 1279-1213 ق.م