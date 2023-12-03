إقبال كبير من المصريين بالخارج فى اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية وسط أجواء احتفالية

«المشاركة واجب وطنى» و«التصويت مسئولية لاستكمال الجمهورية الجديدة

واصل المصريون بالخارج التوافد على مقار اللجان الانتخابية فى اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، وفتحت سفارات وقنصليات، مصر فى الخارج أبوابها لاستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت كل دولة، على أن يتم الانتهاء من عمليات التصويت، وغلق لجان الاقتراع فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ثم تبدأ عمليات الفرز فور انتهاء اليوم الثالث، وتشرف اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددى للأصوات من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى، ويعاونهم أمين أصلى أوأكثر من العاملين بوزارة الخارجية، فى حضور ممثلين للمرشحين ومندوبى منظمات الهيئات المختلفة وبعض السفارات فى الخارج.

وضرب المصريون فى الدول العربية أعظم مثال فى التعبير عن وطنيتهم وانتماءاتهم، وتوافد آلاف المصريين المقيمين على اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى ثالث أيام انتخابات الرئاسة، وسط جو احتفالى وكرنفالات وطنية.

الكويت

شهدت اللجان الانتخابية فى مقر البعثة الدبلوماسية بدولة الكويت إقبالاً كبيراً وتجمعت حشود الناخبين من المصريين للمشاركة والتصويت فى انتخابات الرئاسة فى بداية اليوم الثالث فى أجواء من الفرح والحماس، وظهرت مشاركة الشباب بكثافة فى مشاهد حماسية تدعو للفخر لحرص أجيال المستقبل على رسم ملامح المرحلة القادمة، وحرص عدد كبير من المصريين بالكويت على أخذ إجازة من أعمالهم للمشاركة فى اليوم الأخير وعدم تفويت الفرصة، وسط أجواء احتفالية وتعالت هتافات الناخبين الذين رددوا الأغانى الوطنية،

وقال هانى كمال منسق عام ملتقى شباب المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية: ما زال الإقبال كبيراً من أبناء الجالية المصرية فى الكويت، وأقام المصريون كرنفالاً مصرياً وعرساً انتخابياً حقيقياً يليق بعظمة مصر، وعبروا عن فرحتهم بتلك المشاركة، وأكد ان هناك حرصاً من الكثيرين على التوافد قبل فتح لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم قبل الذهاب إلى أعمالهم، فى مشاهد تعبر عن حب مصر، واللافت للانتباه خلال الانتخابات، حرص عدد كبير من الناخبين على التواجد، وعدم مغادرة اللجان بعد الانتهاء من عمليات التصويت،لاستكمال الاحتفال مع باقى المتواجدين، بالأغانى الوطنية والاعلام المصرية فى جو ملىء بالبهجة، كما حرصنا على التواصل على مواقع التواصل الاجتماعى والجروبات لحث الجميع على المشاركة.

السعودية

استمر توافد المصريين فى السعودية على مقار السفارة بالرياض والقنصلية فى جدة فى اليوم الثالث والأخير من الانتخابات الرئاسية، وشهد اليوم الأول والثانى من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية مشاركة واسعة ولفتت طوابير المصريين أنظار العالم، وعبر أبناء الجالية عن فرحتهم بالوقوف فى طوابير الناخبين خارج اللجنة حاملين الأعلام، وضربوا أروع مثل لحبهم وانتمائهم لوطنهم مصر، حيث تم تشكيل فريق عمل منذ اليوم الأول من الانتخابات، يقوم بإرشاد الناخبين إلى آلية التصويت منذ لحظة وصولهم إلى محيط السفارة ويتم استقبالهم فى خيام مكيفة، والحصول على رقم تسجيلى ثم الدخول إلى مقر اللجنة بالسفارة لتسلم بطاقة التصويت بعد تسليم البطاقة أو جواز السفر للجنة الأولية للتأكد من وجود بيانات الناخب فى كشوف الناخبين، وبعد ذلك يقوم الناخب بالتصويت فى مناطق مخصصة لذلك، وحرص الناخبون على اصطحاب أسرهم، حاملين الأعلام المصرية فى مظهر وطنى عبر عن إصرار الشعب المصرى على استكمال طريقه نحو الأمن والاستقرار والبناء والازدهار.

البحرين

توافد المئات على مقر السفارة والمصرية واصطف الناخبون من الساعة التاسعة صباحاً فى طوابير، وأكد الناخبون أن مشاركتهم فى الانتخابات تأتى إيماناً منهم باستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، واختيار من يملك الخبرة للعبور بمصر فى هذه المرحلة الخطرة التى يمر بها العالم.

الأردن

استمر إقبال المصريين فى الأردن لليوم الثالث على التوالى، وشهدت اللجنة الانتخابية فى الأردن، إقبالاً كبيراً من أبناء الجالية المصرية فى المملكة، الذين توافدوا بإعداد كبيرة على السفارة للإدلاء بصوتهم فى الانتخابات ومباشرة حقهم الدستورى وسط تنظيم جيد من السفارة المصرية، حرصت الاسر على عدم تفويت الفرصة فى اليوم الأخير، لرد الجميل للوطن، وردد الناخبون هتافات تحيا مصر.

لبنان

توافد المصريون فى لبنان على السفارة المصرية فى بيروت، وكان إلاقبال ملحوظاً من الناخبين فى اليوم الثالث وخاصة السيدات، وساهم يوم الأحد عطلة رسمية فى إحداث زحام كبير أمام السفارة، وعبر المصريون عن فرحتهم بالعرس الديمقراطى وأكد مرتضى سعد أحد أبناء الجالية المصرية فى لبنان أن المواطن عليه أن يدرك أهمية دوره والتزامه تجاه العملية الانتخابية، وأنه يعرف كيف يختار المترشح صاحب البرنامج الانتخابى الأفضل له، وقال: نحن على دراية بكل ما يحدث على أرض مصر من إنجازات، وكيف تم التغلب على الصعوبات والتحديات التى واجهت البلاد، ما يستلزم الوقوف صفاً واحداً من أجل رفعة الوطن.

الجزائر

أدلى المصريون فى الجزائر بأصواتهم واستقبلت اللجان الانتخابية الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا، وحرص المصريون على التقاط الصور التذكارية تعبيراً عن فرحتهم بممارسة حقهم الدستورى، كما حرص عدد كبير من المصريين باصطحاب أطفالهم الذين حرصوا على رسم علم مصر على وجوههم.

قطر

وسط أجواء احتفالية بالأغانى الوطنية، شارك عدد كبير من المصريين فى الإدلاء بأصواتهم، وحرصت العائلات على اصطحاب الأطفال والأحفاد لاشراكهم فى هذا العرس الانتخابى، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية، وأكدوا ان التصويت ليس مجرد حق بل واجباً ووسيلة للتأكيد على أن مصر فى طريقها نحو مستقبل أفضل

وقال المهندس إسماعيل احمد على رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج: شهد اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية إقبالاً كبيراً فى الساعات الأولى من الصباح، وعلى مدار اليومين الماضيين شهدت الدول العربية وخاصة السعودية والكويت والإمارات والأردن إقبالاً لم نشهده من قبل بروح وطنية مرتفعة، ومشهد مفرح تحدث عنه العالم أجمع، وهذا نتيجة وعى المصريين بما تم من تقدم وديمقراطية، فى الآونة الأخيرة وما اتخذ من قرارات لحفظ كرامة البلاد، واختلف الإقبال من دولة لأخرى، ومن المتوقع أن تزداد طوابير الناخبين بعد الساعة الثالثة مساءً بتوقيت دول الخليج، وعودة المصريين من أعمالهم.

وأكد المهندس إسماعيل أن لجان الاقتراع ستغلق أبوابها فى تمام الساعة التاسعة مساءً، ويتم بعدها فرز الأصوات وإبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات،فى حضور أعضاء ووكلاء وررؤساء اللجان، على أن يتم إعلان النتائج فى اليوم المقرر لها وبعد انتهاء التصويت فى الداخل.