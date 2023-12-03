كلام فى الهوا

الأحد 03/ديسمبر/2023 - 08:13 م 12/3/2023 8:13:11 PM

هناك بعض الكلمات المأثورة تقول «خلق الله الملائكة عقولاً بلا شهوة، وخلق الحيوانات شهوة بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل فيه العقل والشهوة، فمن غلب عقله على شهوته التحق بالملائكة، ومن غلبت شهوته عقله التحق بالحيوانات» وسألوا حكيم لماذا لا تنتقم من الذين يسيئون إليك؟ قال: إذا رفسك حمار فهل ترفسه؟ فهناك فرق بين أن تكون إنسان غير متحضر وتتصرف كالإنسان المتحضر، أو تكون إنساناً غير متحضر، فالإنسان المتحضر يتألم لألم أى إنسان آخر، ولكن الذى لا يحس بالآلام التى تصيب الإنسانية ويفرح بآلام الناس فهذا شخص غير متحضر.

والحضارة لا تباع ولا تشترى حتى لو كان معك كل أموال الدنيا. فالحضارة تترك آثارها على أهلها حتى لو تجاوزتها حضارات أمم أخرى.

ولا يمكن اختزال الحضارة فى جانب واحد هو الجانب المادى، فالحضارة ثقافة وفنون ونظام اجتماعى، هذه الأشياء تمنح الإنسان الذى ينشأ فى ظل دول ذات حضارة سلوكاً يتذوق به الفنون ويحترم آلام الناس.

ففى القرى المصرية لا يمكن أن تقيم فرحاً فيها إذا كان هناك ميت فيها، وبعد مرور وقت يذهب أهل الفرح إلى أهل الميت للإذن لهم بإقامة الفرح، وكان ذلك قبل أن تزحف علينا البداوة والسلوك القبلى.

لم نقصد أحداً!!