تعليم سوهاج تفوز بالمركز الأول في مسابقة العروض المسرحية لمدارس التربية الخاصة

شهد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، يرافقه عطا الميموني، مدير عام التعليم العام بالمديرية، فعاليات مسابقة العروض المسرحية لمدارس التربية الخاصة لإقليم جنوب الصعيد، التي تنظمها الإدارة العامة للتربية الخاصة بالوزارة، والتي استضافتها سوهاج وتنافس فيها 5 محافظات هي: الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر بجانب سوهاج المستضيفة.

وأسفرت المسابقة عن فوز مديرية التربية والتعليم بسوهاج بالمركز الأول، حيث فازت مدارس سوهاج الفكرية ومدارس الأمل للصم بالمركز الأول .

وأكد الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة، أن الاهتمام بأبنائنا الطلاب من ذوي الهمم هو واجب انساني قبل أن يكون واجب مهني، وأن توجه الدولة المصرية متمثلة في قيادتها السياسية هو الاهتمام بذوي الهمم في جميع المجالات للاستضافة من طاقاتهم لخدمة وطنهم.

من جانبها أكدت سهام الحكيم، مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية أن المسابقة شهدت عروضًا متنوعة ومتميزة لجميع المحافظات المشاركة وكانت العروض على مستوى المسابقة، ووجهت الشكر لجميع المشاركين في المسابقة، خاصة لجنة التحكيم التي قامت بدورها على أكمل وجه بشفافية وبدون أي تحيز.

وضمت لجنة التحكيم كل من: محمد صلاح، موجه عام التربية المسرحية بالمديرية، وعصام حسين رئيس قسم التربية المسرحية، وأشرف حسانين موجه أول التربية المسرحية بإدارة طما التعليمية، وحمادة علي موجه أول إدارة ساقلتة التعليمية .