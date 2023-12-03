قطار معسكرات سفراء مشواري للنشء يصل مركز شباب أولاد حمزة بالعسيرات

وصل قطار معسكر سفراء مشواري إلى مركز شباب اولاد حمزة بالعسيرات التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج ضمن المبادرة الوزارية ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومصطفى زكريا مدير إدارة تمكين الشباب ومنسق المشروع بالمحافظة .

ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات النشء والشباب الحياتيه مثل مهارات التفكير الإبداعي ومهارات الإتصال ومهارات العمل في فريق.

وقام بالتنفيذ السفير مصطفي دراز والسفير أسامه محمد والسفيرة آلاء فوزي والسفيرة منار محمود والمدرب المتابع احمد قناوي .

وأشاد يسري كفافى وكيل المديرية للشباب، بالجهود المبذولة من قبل السفراء وأثنى على المشروع التي تنفذه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وفي ذات السياق تم تنفيذ معسكر سفراء مشواري بمركز شباب الأحايوة شرق التابع لإدارة شباب أخميم شرق محافظة سوهاج بحضور مدير إدارة تمكين الشباب ومنسق المشروع بالمحافظة مصطفى زكريا.

ويهدف المعسكر الي تدريب ١٢٠ طفل من المرحلة العمرية ١٠ الي ١٤ عام على تنمية مهارات التفكير الإبداعي ومهارات الإتصال الفعال ومهارات إتخاذ القرار والمرونة المعرفية والذكاء العاطفي .

وقام بالتنفيذ السفير أحمد حربي والسفير يوسف السمان والسفيرة منار محمود والسفيرة آلاء محمود والمدرب المتابع أحمد قناوي تحت إشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج بالمشروع وشدد على ضرورة التوسع في مراكز الشباب لتشمل جميع مراكز المحافظة.