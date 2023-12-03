محافظ الشرقية خلال لقاءه بالهيئة التعليمية: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

جاء ذلك خلال مشاركته الجلسة الوطنية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية، للتوعية بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، ومحمد رمضان وكيل مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية والعاملين بقطاع التعليم.

وأوضح محافظ الشرقية، أن قطاع التربية والتعليم هو المسؤول الأول عن تشكيل الوعي، وممارسة الديموقراطية، وغرس روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، قائلاً "جميعنا نعمل في إطار منظومة متكاملة، ومستمرون في تقديم المزيد من العمل والعطاء، والمشاركة في بناء وتنمية المجتمع".

وقال المحافظ، أنتم القادة الحقيقيون والقائمون على بناء مستقبل أبناؤنا، وواجب علينا حث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع، لاختيار من يمثلهم كرئيساً للدولة المصرية، لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية على مستوى المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألف و 932 ناخب وناخبة، للإدلاء بأصواتهم أمام 980 مركز انتخابي بنطاق دائرة المحافظة، يستوعب 1016 لجنة فرعية، مؤكدا أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات، والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن.

وأعرب وكيل مديرية التربية والتعليم، عن سعادته بمشاركة محافظ الشرقية الجلسة الوطنية، مؤكداً أننا في مرحلة دقيقة وهامة تتطلب منا جميعاً استعمال حقنا الدستوري والقانوني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن، ليؤكد ذلك لدول العالم أجمع أن مصر تشهد حراكاً ديموقراطياً على أرض الواقع، ويسعى أبناؤها للمشاركة في صنع مستقبل وطنهم الغالي مصر.