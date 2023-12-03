خبيرة تغذية تكشف مخاطر غير متوقعة للموز على القلب

قالت خبيرة التغذية كريستينا بلوتنيكوفا، إن تناول الموز يمكن أن يكون خطراً على القلب إذا تم تناوله على معدة فارغة.

في مقابلة مع أحد الأطباء، تم تقديم شرح حول الخطر غير المتوقع للموز على القلب، وتبين أن تناول هذه الفاكهة المفيدة إلى حد كبير على معدة فارغة يمكن أن يتداخل مع وظائف القلب.

لاحظت بلوتنيكوفا أن الموز يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، إذا بدأت بتناولها بعد الاستيقاظ في الصباح على معدة فارغة، فسيتم امتصاص المادة المعدنية بسرعة، ونتيجة لذلك، قد يحدث خلل في توازن البوتاسيوم والمغنيسيوم في الجسم، مما قد يؤدي إلى خلل في عمل عضلة القلب.

وقالت بلوتنيكوفا في تعليق لـ URA.RU: "لا يمكنك تناول الموز على الإفطار إلا بعد الطبق الرئيسي".

وأبلغت الطبيبة أيضًا أن الموز قد يكون منتجًا غير مرغوب فيه للأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية، وكذلك أولئك الذين يعانون من التهاب الوريد الخثاري الموجود، وبحسب اختصاصية التغذية، فإن لهذه الثمار القدرة على زيادة لزوجة الدم.

وفي المقابل، يحتوي الموز الناضج جدًا على تركيزات عالية من السكريات، مما يؤثر سلبًا في حالة أنسجة الأوعية الدموية.