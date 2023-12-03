وحدة أسنان ذوي الهمم بمستشفى المنصورة الدولي تحتفي بإنجازاتها

علاج 600 حالة وفق أساليب علمية متطورة..

أقامت وحدة أسنان ذوي الهمم بمستشفى المنصورة الدولي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة اليوم احتفالية موسعة باليوم العالمي لذوي الاعاقة وذلك بأحد أندية المنصورة، حيث تم الاحتفال بإنجازات الوحدة في علاج أسنان الأطفال من ذوي الاحتياجات والتي بلغت 600 حالة تم علاجها في الفترة من يوليو 2022 وحتى نوفمبر 2023 وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية المخصصة لعلاج الأسنان وفق أساليب علمية متطورة وكادر طبي مدرب للتعامل مع الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .

حضر الاحتفال رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي ومحافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار والدكتور حازم أبو العباس مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة وقيادات مديرية الصحة، ولفيف من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة برفقة الأهالي .

عدة محاور

وأوضح الدكتور محمد ضاحي، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي تخدم ذوي الهمم عن طريق عدة محاور أبرزها مشاركة الهيئة في الحد من الاعاقة وخطة علاج وقائية لمرض الهيموفيليا بالإضافة إلى تقديم خدمات صحية للأطفال من ذوي الهمم إلى جانب تقديم خدمات علاج الأسنان لهم وأيضا تقيم خدمات لجراحة الوجه والفكين .

نتائج مبهرة

وأضاف الدكتور حازم أبو العباس، أن اقامة يوم عالمي لذوي الهمم يهدف إلى دمجهم في المجتمع ، مشيرا إلى أن أبناء مصر من ذوي الهمم أثبتوا أنهم قادرون على التحدي ومتميزون بما حققوه من نتائج مبهرة في كافة المجالات .

وأشار الدكتور حاتم الجندي نقيب أسنان الدقهلية، أن هذا الاحتفال له دلالة مهمة وهو تكريم أبنائنا من ذوي الاحتياجات والحرص على تقديم كافة الخدمات العلاجية لهم .

خدمات متميزة

يذكر أن وحدة أسنان ذوي الهمم بمستشفى المنصورة الدولي تم افتتاحها في يوليو 2022 وترأسها الدكتورة لمياء بدره ، حيث تقدم خدمات متميزة لذوي الهمم ، وقد حرصت إدارة مستشفى المنصورة الدولي بقيادة الدكتور أحمد حشيش مدير عام المستشفى والدكتور أحمد النقيب المدير الطبي على تقديم كافة الامكانات من أجل علاج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من صعوبة التعامل مع هؤلاء الأطفال لعدم قدرتهم على التعبير على ما يتعرضون له من آلام في الأسنان .

فقرات متنوعة شهدها الاحتفال

حضور مميز لعدد من أهالي ذوي الاحتياجات

د. أحمد حشيش

د. أحمد النقيب