وزير الاتصالات يشهد فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لمواطنى قرى حياة كريمة بمركز مغاغة

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جانباً من فعاليات ندوة التثقيف الرقمى والمالى لمواطنى قرى مركز مغاغة بالمنيا ضمن مبادرة "حياة كريمة رقمية".

جاءت الندوة التثقيفية الجماهيرية تحت عنوان مصر الرقمية (نحو مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام)، بمنطقة مكتب بريد مغاغة. وحضر فعاليات الندوة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى، والدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعدد من القيادات والعاملين بالوزارة والمحافظة.

وتأتى الندوة تنفيذاً لمستهدفات استراتيجية مصر الرقمية لبناء الإنسان المصرى رقمياً، وضمن تنفيذ أعمال المحور الفرعى "نشر الثقافة الرقمية" بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وفى إطار المشروعات الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية بهدف محو الأمية الرقمية، ورفع الوعى الرقمى، وتنمية الثقافة والمهارات الرقمية، وتعزيز الشمول المالى والرقمى، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى "حياة كريمة".

تضمنت فعاليات الندوة نشر مفاهيم التحول الرقمى والتكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها وأهميتها لحياة المواطنين، وتعزيز الوعى بجهود الدولة فى بناء مصر الرقمية وتحقيق المستهدفات التنموية، وتعريفهم بخدمات مصر الرقمية وعدد من الخدمات الرقمية الحكومية والعامة التى تهمهم، فضلاً عن مبادرات الوزارة لتنمية الثقافة والمهارات الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لكافة الفئات المجتمعية.

وخلال الندوة استمع الدكتور عمرو طلعت إلى أراء بعض المواطنين المشاركين فى الندوة من أجل تطوير العمل بمبادرة حياة كريمة رقمية، كما طالب عدد من الحاضرين بمواصلة عقد مثل هذه الندوات.

تضمن برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت لمحافظة المنيا أيضا افتتاح مكتب بريد مطاى بعد تطويره، وزيارة مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة المنيا، بالإضافة إلى تفقد سير العمل بمركز مبيعات سنترال المنيا المطور.