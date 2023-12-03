الأنبا يوأنس يترأس الفعاليات الروحية بدير العذراء.. غداً

يترأس نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، غدا الإثنين، الفعاليات الروحية، بمقر دير السيدة العذراء مريم، ذلك بدءًا من تمام الساعة السادسة والنصف صباحاً.

تستمر فعاليات اللقاء لمدة ساعتين متضمنه اقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة مزامير من الكتاب المقدس، ذلك بمشاركة خورس الشمامسة والآباء الكهنة.

شهد أسقف الأقباط بأسيوط،اليوم الأحد، النشاط الروحي والقداس الإلهي بكنيسة العذراء، بعدما ترأس فعاليات واجتماع رعوي بكاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل، وسط حضور وتوافد أبناء الكنيسة القبطية بالقطاع.



احتفل الاقباط في جميع الإيبارشيات المصرية ببدء صوم الميلاد المجيد الأحد الماضي، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير.

تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له أثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.