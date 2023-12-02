السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمر جابر: المساندة الجماهيرية الحاسم الأساسي لـ الزمالك أمام سوار الغيني

عمر جابر
عمر جابر

شدد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أن جميع لاعبي الفريق يدركون جيداً أهمية مباراة الغد أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية.

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وتحدث جابر في المؤتمر الصحفي لمواجهة الزمالك أمام سوار الغيني، حيث قال:" المواجهة كانت خارج ملعبنا ونجح مجلس الإدارة في نقلها لتقام في مصر، والمساندة الجماهيرية ستكون عاملأً أساسياً ومهماً في لقاء الغد".

وأوضح عمر جابر أن الزمالك يسير بخطى ثابتة في الفترة الأخيرة، والفريق سيخوض مباراة الغد بتركيز شديد من أجل تحقيق الفوز في اللقاء وحصد الثلاث نقاط.

واختتم عمر جابر تصريحاته قائلا:" الفريق خاض 3 مباريات متتالية في 3 بطولات مختلفة وحققنا الفوز فيها، مما أعاد الثقة للفريق وللاعبين، ومعظم لاعبي الفريق استعادوا مستواهم والثقة في أنفسهم".

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء غدا  الأحد باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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