ياسمين صبري طاغية الأنوثة في ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

خطفت النجمة ياسمين صبري الأضواء نحو إطلالتها الزاهية وذلك خلال حضورها حفل Women in Cinema على هامش فعاليات مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي، ثاني أيام المهرجان بدورته الثالثة، المقام حاليًا في جدة.

ياسمين صبري تمزج بين نعومة المخمل وفخامة اللؤلؤ

ياسمين صبري

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة ساحرة، تمزج بين الرقي والفخامة في آن واحد، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، ذا أكمام طويلة، مكشكش من الأمام، مزين ببعض الإكسسوارات الناعمة، الفستان حمل توقيع دار اليزابيتا فرانكي، لتعكس فكرها الواعي وذوقها الراقي.

ياسمين صبري بفستان مخملي بلغ سعره 32 آلف

ياسمين صبري

وصمم الفستان من قماش المخمل باللون الفسدقي الزاهي وبلغ ثمنه 3.900ريال سعودي بما يعادل 32 آلف جنيه مصري، ونسقت معه حقيبة يد صممت من الجلد الطبيعي باللون الأصفر.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت لمسات جذابة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ياسمين صبري

والجدير بالذكر أن حرص عدد من النجوم على حضور العرض العالمي الأول لفيلم “شماريخ” بطولة أمينة خليل وآسر ياسين بمهرجان البحر الأحمر، وكان من أبرزهم؛ الفنانة الكبيرة يسرا، ليلى علوي، الفنانة لبلبة، الفنانة سينتيا خليفة، والفنان كريم قاسم والفنانة اللبنانية ماجي بو غصن، الفنان المصري العالمي آدم الشرقاوي ومؤلف ومخرج فيلم شماريح عمرو سلامة.

وكشف مهرجان البحر الأحمر في دورته ال3 عن قائمة عروضه الخاصة في قسم الروائع العربية ومن أبرزها سيكون عرض فيلمي “شماريخ ” للمخرج عمرو سلامة و"أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس لأول مرة عالميا قبيل طرحهم بالسينمات.

أفلام مهرجان البحر الأحمر

كذلك يُعرض بقسم الروائع العربية أفلام كثيرة بجانب شماريخ وأنف وثلاث عيون.. إذ سيعرض بنات ألفة للمخرجة كوثر بن هنية، وهجان للمخرج المصري ابو بكر شوقي، وخالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة في (عرض عالمي أول) للمخرج: جمال كتبي، وفيلم أحلام العصر في (عرض عالمي أول) للمخرج فارس قدس وثلاثة في (عرض عالمي أول) للمخرجة نايلة الخاجة وحوجن في (عرض عالمي أول) للمخرج ياسر الياسري ووحشتيني للمخرج تامر رغلي وناقة للمخرج مشعل الجاسر وفيلم أمس بعد بكرة في (عرض عالمي أول) للمخرج عبد الغني الصائغ، وفيلم أنا الاتحاد في (عرض عالمي أول).