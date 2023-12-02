نائب رئيس جامعة كفر الشيخ: المشاركة في الانتخابات الرئاسية مسئولية تجاه وطننا

أكدت الدكتور أماني شاكر نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة - مقرر المجلس القومي للمرأة، أن الانتخابات الرئاسية تأتي في ظل مرحلة مهمة ودقيقة تمر بها الدولة المصرية وتحديات دولية وإقليمية كبيرة عانت منها مختلف دول العالم، الأمر الذي يستوجب القيام بواجبنا الدستوري والوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، باعتبارها مسئولية تجاه وطننا، مستهدفين تنميته ورفعتة وتقدمه، وتقديم صورة مشرفة أمام العالم .

وطالبت "شاكر " الشباب بضرورة ممارسة حقوقهم الدستورية، و المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، وتشجيعهم على حث المواطنين على المشاركة بفاعلية في هذه الانتخابات، وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية وفقا للحقوق التي كفلها الدستور والقانون في هذا الشأن.والنزول بكثافة في الانتخابات الرئاسية، لانتخاب قيادة سياسية واعدة وقوية وقادرة علي حماية مصر واستمرار مسيرة البناء والتنمية.

ووجهت نائب رئيس جامعة كفر الشيخ رسالة الي كافة المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات للوقوف بجوار الوطن بما يعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة السياسية للنهوض بمصرنا الحبيبة.