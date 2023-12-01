بالأرقام.. ياسين بونو أسد مغربي يحمي عرين الهلال

يقدم الحارس المغربي ياسين بونو مستويات مميزة وثابتة مع الهلال السعودي ما جعله أحد أهم المساهمين في انتصارات الكتيبة الزرقاء بالموسم الحالي.

الأسد المغربي بونو لم يحتاج وقتا طويلا لإثبات قدراته وإمكانياته الفنية مع الهلال وفي الدوري السعودي بصفة عامة، إذ لمس الجميع تألقه ودور البارز في نتائج فريقه هذا الموسم.

بونو أسد مغربي

تصديات ياسين بونو المذهلة في جميع المباريات التي خاضها مع الهلال، جعلته بمثابة أسد مغربي يحمي عرين الكتيبة الزرقاء، إذ حافظ على شباكه نظيفة في 12 مباراة من أصل 16 ولم يستقبل سوى 6 أهداف فقط حتى الأن منهم ثلاثة في الكلاسيكو أمام اتحاد جدة والذي انتهى بفوز أرزق الرياض برباعية.

ولم يستقبل بونو سوى هدف واحد فقط في آخر 11 مباراة خاضها مع الهلال بشكل أساسي، لذا فإن الحارس المغربي له دورًا كبيرًا في انفراد الكتيبة الزرقاء بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه النصر، والحال نفسه في دوري أبطال آسيا فيتصدر مجموعته برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد.

وكان الهلال قد حقق فوزًا مستحقًا على غريمه التقليدي، النصر بثلاثية نظيفة، في ديربي الرياض، مساء اليوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لمواجهة نساجي الإيراني، يوم الاثنين المقبل، في ختام مرحلة المجموعات ببطولة آسيا، على أن يستأنف منافسات الدوري السعودي، بمواجهة الطائي، يوم الجمعة.