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الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فعالية مشتركة بين صحة الدقهلية وجامعة المنصورة للتوعية بقضايا المرأة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مديرية الصحة بالدقهلية  تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بالتعاون مع جامعة المنصورة فعالية مشتركة  للتوعية باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك بالمراكز الطبية الثلاثة بالجامعة.

شارك بالفعالية من جانب مديرية الصحة الدكتورة ايمان سلامة مدير إدارة الأمومة والطفولة والدكتورة فاطمة عبد الرحمن مدير إدارة الثقافة الصحية ومن الجامعة الدكتورة  هيام  فتحي أستاذ الصحة النفسية بكلية الطب والدكتورة سحر الدكروري أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية.

 

 وبحضور الدكتورة غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون البيئة وتنمية المجتمع  علاوة على الدكتورة  نسرين عمر عضو مجلس النواب والدكتور الشعراوي كمال المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز  .


واستعرضت  الفعالية  الخدمات المقدمة من كلا الجهتين وطرق الإحالة  إلى جانب أرقام التواصل والخطوط الساخنة لخدمة السيدات الناجيات من العنف.

الجريدة الورقية