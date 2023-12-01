الخارجية الفلسطينية تدين استئناف العدوان على قطاع غزة وتطالب بتدخل دولي عاجل لوقفه

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، واستمرار استهداف المدنيين وهدم المنازل فوق رؤوسهم.

وحذرت الوزارة، في بيان اليوم، من استمرار هذا العدوان الدوري على حياة المواطنين الفلسطينيين وتعميق الكارثة الإنسانية في القطاع وجريمة النزوح القسري التي تفرضها قوات الاحتلال على سكان القطاع، خاصة وأن أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في جنوب القطاع تحت القصف ولا مكان آخر أمامهم يلجؤون إليه في ظل انعدام وشح توفر احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وأكدت أن قصف الاحتلال المتواصل يطال المدنيين الفلسطينيين وينتهك القانون الدولي وقواعده في حماية المدنيين، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان فوراً.