تدريب مشواري لتنمية المهارات بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بسوهاج

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة تدريبات مشواري للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة بمقر مدرسة أم المؤمنين الاعدادية بنات بإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومصطفى زكريا مدير إدارة تمكين الشباب ومنسق المشروع بالمحافظة وقدم التدريب المدرب محمد شيخون .

مشروع مشواري هو بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف وهو عبارة عن مكون لتنمية مهارات النشء والشباب من خلال برنامج قومي لتدريب الشباب فى عدد خمس عشر محافظة وتشمل مهارات الإتصال واتخاذ القرارات والتفكير الإبداعي والعمل الجماعي بخلاف المهارات المالية.

وأثنى الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على مشروع مشواري حيث أن تنمية مهارات الشباب تحظى باهتمام كبير من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وفي سياق متصل نظم مركز شباب الشيخ يوسف التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج يوم رياضي أكثر من رائع ضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ ”رياضة “ .

مجموعة متميزة ومتنوعة من الألعاب الترفيهية الجماعة والفردية كانت في إنتظار المشاركين كي يتمكن المترددين علي مركز شباب نجع الماسخ من ممارسة أنواع مختلفة من الرياضة.

وجرى تنظيم اليوم الرياضي إيماناً بأهمية تنوع الرياضة والقيم الأخلاقية والإنسانية التي تجسدها والفوائد الصحية التي تتأتى من ممارستها وسعيا لنشر المزيد من الوعي بين المشاركين بأهمية الرياضة في الحياة اليومية وجعلها أسلوب حياة تتم مزاولة الرياضة طوال العام ما يوفر البيئة الصالحة لمجتمع يتمتع أفراده بموفور الصحة والعافية وهو الأمر الذي يشكل دافعا مهما لتنظيم هذه الفعاليات .

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة على إهتمام الدولة المصرية بوضع مراكز الشباب والأندية الرياضية موضع إهتمام جعل وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بإعطاء الضوء الأخضر لجعل مراكز الشباب أكثر مشاركة في جميع الأنشطة الداخلية والخارجية.



ومن جانبه قال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن مديرية الشباب والرياضة بسوهاج حريصة على ضرورة أن يتمكن المشاركين في فعاليات اليوم الرياضي من ممارسة الأنشطة الرياضية بما يحقق الأهداف المرجوة ويضمن المحافظة على الصحة العامة وسلامة الجميع.