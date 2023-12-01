انطلق معسكرات سفراء برنامج مشواري بسوهاج

انطلق بمركز شباب عرب بخواج تدريب سفراء مشوارى للفئة العمرية من 10 إلى سنة حيث حضر اليوم الأول للتدريب 120طفل ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات النشء من خلال برنامج مشواري التابع لوزارة الشباب والرياضة والشراكة مع منظمة اليونيسيف الدولية بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .



وقام بالتدريب السفيرة إسراء رمضان والسفيرة تغريد أشرف والسفيرة سارة حمودة والسفيره تغريد اشرف ومدرب متابع علاء عبدالمحسن وتمت فعاليات التدريب تحت اشراف مصطفى زكريا مدير إدارة تمكين الشباب ومنسق المشروع بالمحافظة .

ووجه يسري كفافي وكيل المديرية للشباب بتنفيذ المعسكرات داخل جميع مراكز المحافظة مؤكدا على اهتمام الدولة الكبير بتنمية مهارات الشباب والنشء .



وفي ذات السياق إنطلق معسكر سفراء مشواري بمركز شباب مدينة طما التابع لإدارة شباب طما شمال محافظة سوهاج حيث تم تدريب 120 طفل من عمر 10 إلى 14 سنة على المهارات الحياتية المختلفة وتم التدريب اليوم على المشاركة والتعاون والتواصل والتفكير .



قام بالتدريب في المشروع السفير أحمد عبد المجيد السفير محمد حربي السفير معاذ علاء السفيرة سارة حمودة وتم التنفيذ تحت اشراف مصطفى زكريا مدير إدارة تمكين الشباب .



وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج علي إهتمام الدولة الكبير بتنمية مهارات الشباب حيث أن هذا المشروع برعاية رئيس مجلس الوزراء مشيدا بالمجهود الطيب من قبل السفراء الذي يقومون به خلال التدريبات بالمشروع.