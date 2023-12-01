الفرق الطبية بالشرقية تواصل نشاطها المكثف لمكافحة الذباب والبعوض

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية؛ برنامج المقاومة، لمكافحة البعوض البالغ والحشرات الطائرة، بأجهزة الضباب، ومكافحة يرقات البعوض في أماكن التوالد بالترع والمصارف، بمواتير الرش الأرضية.

أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية تكثف أيضا من جهودها في مكافحة الذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة، والحشرات الزاحفة بالمساجد ودور العبادة، ودورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، من خلال الرشاشات الظهرية، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض.

وأشار إلى أن الفرق الطبية تقوم بأعمال التصنيف الحشري للحفاظ علي المواطنين من إنتشار الملاريا والفلاريا، مع الإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

ولفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن هذه الإجراءات، تأتي ضمن خطة الوزارة لتجنب إنتشار الأمراض المعدية، مقدماً الشكر لمدير عام مكافحة الأمراض المتوطنة، ومدير إدارة مكافحة ناقلات الأمراض، وجميع الفرق الصحية المشاركة في هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.