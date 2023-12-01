تشكيلة النصر أمام الهلال في ديربي الرياض.. رونالدو يقود الهجوم

أعلن المدير الفني لويس كاسترو تشكيلة النصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة اليوم ضد الهلال في ديربي الرياض المرتقب، بقمة منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن ".

وجاءت تشكيلة النصر للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: نواف العقيدي

الدفاع: سلطان الغنام – محمد الفتيل – لابورت – تيليس

الوسط: فوفانا – أوتافيو – بروزوفيتش

الهجوم: تاليسكا – رونالدو – ساديو ماني

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم والقناة الناقلة:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق النصر مساء اليوم الجمعة على استاد الملك فهد الدولي وذلك في قمة الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2023-2024.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، فيما تبدء المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع أحداث قمة الهلال والنصر بشكل حصري عبر قناة “ SSC1 HD ” بصوت المعلق أحمد النفيسة و فارس عوض.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب دوري رشن برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.