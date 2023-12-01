يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والهلال يلا شوت في الدوري السعودي.. YALLA SHOOT

يلا لايف.. مشاهدة بث مباشر مباراة النصر والهلال يلا شوت في الدوري السعودي.. YALLA SHOOT، يلعب نادي النصر والهلال اليوم الجمعة في مباراة هامة تعد قمة الدوري السعودي، وذلك في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض.

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة ليكون هو موعد مباراة الهلال والنصر، وذلك في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

وتنطلق مباراة الهلال والنصر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وذلك على أرضية ستاد «الملك فهد الدولي» معقل الزعيم.

ويدخل فريق الهلال مباراة النصر المرتقبة، وهو على صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.

ويدخل فريق الهلال مباراة النصر المرتقبة، وهو فارض الهيمنة والسيطرة على صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم، برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.

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ويواصل فريق الهلال تقديم العروض المميزة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني المخضرم خورخي خيسوس، ووصل إلى الفوز الـ 12 على التوالي في جميع المسابقات، حيث يعود آخر تعثر للزعيم إلى يوم 21 سبتمبر الماضي أمام فريق ضمك في مسابقة الدوري السعودي حين تعادل معه بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي؟

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء غد الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر الجاري، ليكون هو موعد مباراة الهلال والنصر، وذلك في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.