إزالة 12حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز المحلة الكبري

نفذت اليوم رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى 12 حالة إزالة لقيام المواطنين بالتعدى على الأرض الزراعية بعمل تشوينات و حجرات بنطاق الوحدة المحلية بلقينا و الهياتم و ذلك بالتنسيق مع القوة الأمنية بقيادة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى، و العميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة الكبرى، و بمشاركة المهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية و المهندس أشرف أبو حسن مدير الإدارة الزراعية بمركز المحلة.

و أكد رئيس مركز المحلة أنه تم اليوم رفع جميع التشوينات ( مخلفات المبانى و الأتربة ) التى تمت بعدد 12 قطعة أرض على مساحة 2 فدان و 6 قيراط و 15 سهم بمعدات الوحدات المحلية لقرى صفط تراب و بلقينا و الهياتم و الجراج المركزى لديوان مركز المحلة.

و ذلك تمهيداً لإعادتها للزراعة و أضاف تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين