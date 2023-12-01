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الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 12حالة تعد على الأراضى الزراعية بمركز المحلة الكبري

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت اليوم رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى 12 حالة إزالة لقيام المواطنين بالتعدى على الأرض الزراعية بعمل تشوينات و حجرات بنطاق الوحدة المحلية بلقينا و الهياتم و ذلك بالتنسيق مع القوة الأمنية بقيادة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى، و العميد محمد حوام مأمور شرطة مركز المحلة الكبرى، و بمشاركة المهندس تامر عبد البارى مدير بناء وتنمية القرية و المهندس أشرف أبو حسن مدير الإدارة الزراعية بمركز المحلة.

و أكد رئيس مركز المحلة أنه تم اليوم رفع جميع التشوينات ( مخلفات المبانى و الأتربة ) التى تمت بعدد 12 قطعة أرض على مساحة 2 فدان و 6 قيراط و 15 سهم بمعدات الوحدات المحلية لقرى صفط تراب و بلقينا و الهياتم و الجراج المركزى لديوان مركز المحلة.

 

 و ذلك تمهيداً لإعادتها للزراعة و أضاف تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين

الجريدة الورقية