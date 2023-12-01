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السيسي يلتقي رئيس وزراء المملكة المتحدة على هامش قمة المناخ في دبي
الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

نائب رئيس الإمارات:جادون في العمل من أجل المناخ

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على أهمية العمل المناخي .

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وقال نائب رئيس دولة الإمارات - في كلمته في مؤتمر الأطراف COP 28 - "نعمل اليوم من أجل أجيال المستقبل، يعلمنا التاريخ أن من سبقونا تعاونوا لنصل إلى ما نحن عليه اليوم، لأن نجاح البشرية في وقتها الحاضر هو نتيجة التعاون العلمي والتبادل المعرفي، الذي تطور عبر آلاف السنين عبر مختلف الشعوب " .

 

وأضاف الشيخ منصور "نؤكد أننا جادون في العمل من أجل المناخ، فنحن أول دولة في المنطقة أعلنت الحياد المناخي بحلول 2050" ، منوها بأننا لدينا استراتيجية بـ 163 مليار دولار، لتنوع مصادر الطاقة والتحول نحو طاقة نظيفة ومتجددة .

 

وأشار إلى إعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بأن بلاده استثمرت 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، وتلتزم باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

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