أبراج الضغط العالي تُسقط غفير في قبضة الأمن

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية، خفير لقيامه بسرقة أجزاء حديدية من أبراج الضغط العالي بدائرة قسم شرطة 15 مايو في القاهرة.

كانت قوة أمنية من قسم شرطة ١٥ مايو قد ألقت القبض على (خفير خصوصي )، لقيامه بسرقة أجزاء من أبراج الضغط العالي بالمنطقة، عُثر بحوزة المتهم على كمية من القطع الحديدية من متحصلات الواقعة - مجموعة من الأدوات المستخدمة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة مستخدمًا الأدوات المضبوطة، وبيعها في الخردة.

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مدرسة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، بتلقيها اتصال من سيدة ادعت خلاله أنها موظفة خدمة عملاء بشركة لتقديم قروض السلع الاستهلاكية وعرضت عليها إمكانية رفع الحد الائتمانى لحسابها بالشركة المشار إليها، واستولت منها على البيانات الخاصة بتطبيق الشركة واستخدمته في عمليات شرائية من أحد مواقع التسوق الإلكترونى من حساب المبلغة.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها: (عاطلة – لها معلومات جنائية – مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها: (3 هواتف محمولة "أحدهم المستخدم فى ارتكاب الواقعة" – بطاقتي دفع إلكترونى باسم المتهمة – دفتر مدون به عدد كبير من أرقام عملاء شركات تمويل قروض السلع الاستهلاكية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطها الإجرامي") وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

