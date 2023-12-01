وزير الشباب: أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة في قلب الرئيس السيسي

تُشارك وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية – الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، جمعية رسالة للعام الثالث علي التوالي، في احتفالية "يوم التحدي"، لدعم أبطال التحدي من أصحاب الهمم والقدرات، بمراكز الشباب علي مستوي الجمهورية، وكذلك بجميع الحدائق في القاهرة ومحافظات مصر .



يُنفذ يوم التحدي لذوي الهمم والقدرات في (٥٠) مركز شباب جميع المحافظات، ويتضمن ألعاب ترفيهية وتوزيع هدايا على كل المشاركين من أبناؤنا ذوى القدرات والهمم وأطقم رياضية.



ويلقي يوم التحدي لدعم أصحاب الهمم والقدرات، دعم كبير ومشاركة من نجوم الفن والمجتمع المصري، لما يتركه من مردود إيجابي من الجانب النفسي والمادي والتعليمي والصحي لكل بطل من أبطال التحدي بجميع فروعها داخل القاهرة وبمحافظات مصر.



أشار الدكتور أشرف صبحى إلي أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة في قلب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم في مختلف المشروعات.



وأكد وزير الشباب والرياضة علي الدعم الكبير الذى تقدمه الوزارة لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصاً على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات، وذلك تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، تمكينهم ودمجهم في مختلف الأنشطة والمشروعات والفعاليات، مما يساعدهم على الاندماج في الحياة المجتمعية واستثمار طاقتهم وقدراتهم الإبداعية.



