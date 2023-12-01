العضو المنتدب لـ"نيسان": مصر بوابة الدخول للأسواق الإفريقية

أكد المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن مصر تعد بوابة الدخول للأسواق الأفريقية نظرًا لموقعها الجغرافي واتفاقيات التجارة التي تربطها مع دول القارة، وأضاف العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، أن نيسان مصر تمكنت من تصدير السيارة نيسان صني Sunny إلى دول مختلفة في القارة خلال العام المالي 2023، حيث يعد مصنع الشركة بمصر مركزًا للتصدير الإقليمي لسيارات الركوب للقارة الأفريقية، وهذا ما يؤكد على الجودة العالية في التصنيع والسعر المناسب لعملاء الشركة في الأسواق الأفريقية.

قال إن شركة نيسان مصر، هي الشركة العالمية الوحيدة في قطاع السيارات المصري التي تمتلك مصنعها بنسبة 100%.

السوق المصري لديه فرص هائلة



أضاف "عبدالصمد"، أن السوق المصري لديه فرص هائلة لم يتم استغلالها حتى الآن، والتي تتمثل فى معدل إجمالي عدد السيارات لكل 1000 نسمة واحتياجات الجيل الجديد من الشباب وغيرها من العوامل الأخرى.

جاءت هذه التصريحات على هامش مشاركة المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، في جلسة نقاشية تحت عنوان "التصدير هو طوق النجاة لقطاع السيارات"، خلال الدورة الثامنة من القمة السنوية لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف.

الدورة الثامنة من القمة السنوية لقطاع السيارات إيجيبت أوتوموتيف

كانت الدورة الثامنة من القمة السنوية لقطاع السيارات “إيجيبت أوتوموتيف”، قد ناقشت سبل تحول مصر لمركز صناعي واقتصادي للأسواق الإفريقية والعالمية، إذ تناولت عددًا من المحاور الهامة التي تعزز من تحول مصر لمركز صناعي للصناعات المغذية لصناعة السيارات وقطاع النقل. كما ناقشت القمة ما حققته مصر في خطة واستراتيجية توطين صناعة السيارات، حيث شهد هذا القطاع الحيوي تطورات ملموسة وتقدمًا ملحوظًا.

عرض نيسان صني خلال الفعاليات

كانت نيسان مصر، قد عرضت خلال القمة، السيارة “صني” التي يتم تجميعها محليًا، وتعتبر السيارة الأنجح في السوق المصري والأكثر مبيعاً في فئتها خلال الأعوام السابقة، حيث استطاعت الحصول على ثقة آلاف العملاء في مصر وأصبحت السيارة العائلية الأولى في السوق المصري بسبب الأداء الاقتصادي والعملي، واتساع السيارة من الداخل مما يوفر الراحة والرحابة للسائق والركاب.