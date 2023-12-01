السفير المصري بالسعودية يتابع سير العملية الانتخابية

تابع السفير أحمد فاروق سفير مصر بالسعودية ظهر اليوم سير العملية الانتخابية في لجان جده والرياض. اطمأن السفير على انتظام عملية التصويت طبقا للإجراءات التى حددتها اللجنه المشرفه على الإنتخابات.

وقال السفير أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج من خلال وضع العديد من التسهيلات للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية باعتبار حقه في بلده الأم.

وأشار إلى أن السفارة المصرية في السعودية استقبلت الناخبين في جاهزية كاملة.

وأعلن فتح المقار الانتخابية على مدار أيام التصويت اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء أو حتى خروج آخر مواطن.

وأشار إلى شروط وإجراءات التصويت التي تتضمن وفقا للقانون أن يكون جواز السفر ساري الصلاحية، وقال أن القانون منح رئيس اللجنة الحق في الموافقة أو لا على تصويت المواطن بمقر البعثة الدبلوماسية والسفارة.

وأعلن السفير المصري تيسير نقل أبناء الجالية المصرية على مدار الأيام الثلاثة إلى المقار الانتخابية، موجها في الوقت ذاته الشكر للسلطات السعودية التي ستوفر كافة التسهيلات والتأمين لأبناء الجالية حتى يتسنى التصويت بأمن وأمان.