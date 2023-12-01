الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تحتفل بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال

بوابة الوفد الإلكترونية

تحتفل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال من خلال مبادرة "طور وغير "، والتي تنفذ تحت رعاية مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الاتصالات (الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية) وشركة ميكروسوفت ومؤسسة كير مصر، خلال الفترة من (4-8) ديسمبر الجاري. 

تأتى الاحتفالية في إطار دعم واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بريادة الأعمال وتوجيهاته بتكثيف دعم رواد الأعمال تقنياً، وتشبيكهم مع الجهات التمويلية لإطلاق مشروعاتهم وشركاتهم الناشئة. 

ومن جانبها، أشارت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلى أن المسار لريادة الاعمال بعنوان "طور وغير مشروعك من الفكرة الى الواقع" ويشمل موضوعات :

- اليوم الأول: "من التصور إلى مشروع على أرض الواقع: ابدأ طريقك في ريادة الأعمال".

- اليوم الثاني: "كيفية تحفيز الابتكار: "تمكين رواد الأعمال من خلال التفكير".

- اليوم الثالث: "إتقان التسويق لرواد الأعمال: استراتيجيات النجاح".

-اليوم الرابع: "عملية التفكير التصميمي الريادي".

ووجهت وزارة الشباب والرياضة للراغبين في المشاركة  التسجيل من خلال الرابط : https://forms.office.com/r/EjuRXEXJ6Z

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