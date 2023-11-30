احمي أولادك من خطر المواد المصنعة وحضري كيكة الموز بالكاكاو في المنزل

تبحث الأمهات دائمًا على أفكار لحلويات صحية تنال إعجاب أولادها، وتمدهم أيضًا بالطاقة دون أن تحتوي على مواد مصنعة ضارة، لذا نقدم لك طريقة عمل كيكة الموز بالكاكاو الصحية.

كيكة الموز بالكاكاو

طريقة عمل كيكة الموز بالكاكاو

المقادير

- سكر : 2 كوب

- دقيق : كوب ونصف

- كاكاو : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- ملح : رشة

- بيض : 2 حبة

- موز : كوب (ناضج، مهروس)

- ماء دافئ : كوب

- حليب : نصف كوب

- الزبدة : نصف كوب (مذوّبة)

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة متوسّطة، وادهني صينية فرن بالقليل من الزبدة وانثريها بالدقيق.

في وعاء كبير، اخلطي السكر مع الدقيق، الكاكاو، البيكنج باودر، البيكنج صودا والملح، واتركي المزيج جانباً.

في وعاء آخر، اخفقي البيضتين مع الموز، الماء، الحليب والزبدة.

أضيفي المزيج فوق المكوّنات الجافة واخلطي حتى تتجانس المكوّنات.

ضعي الكيك في الصينية واخبزيه حتى ينضج.

أخرجي الكيك من الفرن، واتركيه حتى يبرد ثم قدميه.

فوائد تناول الموز

يمد الجسم بالطاقة

يمتاز الموز باحتوائه على سكريات بسيطة سهلة وسريعة الامتصاص بالجسم مثل؛ السكروز والفركتوز، وبهذا يعد الموز من الأغذية المشهورة للرياضيين والتي تمدهم بالطاقة السريعة والتي يحتاجونها أثناء التمارين وفي المبارايات الرياضية المختلفة.

دعم حركات الأمعاء الصحية

يمكن أن يكون الموز الغني بالألياف تذكرة ذهبية لحركات الأمعاء الصحية والمنتجة، البكتين، وهو ألياف موجودة في كل من الموز الناضج وغير الناضج ، قد يساعد في دعم عادات الأمعاء الصحية عن طريق منع الإمساك.

الوقاية من السرطان

يعد تقليل خطر الإصابة من السرطان، وخاصة سرطان الدم، أحد فوائد الموز المحتملة أيضًا، ويرجح سبب ذلك لاحتوائه على العديد من المواد المضادة للأكسدة، مثل فيتامين C، التي تقلل من الإجهاد التأكسدي وأضراره على خلايا الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على بروتين الليكتين الذي يعمل على منع نمو خلايا سرطان الدم.

تحسين الذاكرة والمزاج

يساهم الموز في الحفاظ على الذاكرة وتعزيز المزاج وتقليل الاكتئاب، وذلك لاحتوائه على التربتوفان، وهو حمض أميني يمكن أن يكون له دور في الحفاظ على الذاكرة، وتعزيز القدرة على التعلم والتذكر، كما أنه مهم لتنظيم الحالة المزاجية لدى الفرد.

دعم بناء العضلات

يعتبر الموز وجبة خفيفة ممتازة للرياضيين والمتمرنين لأنه يوفر إلكتروليتات تُفقد عادةً في العرق، مما قد يساعد في تقليل تقلصات العضلات بعد التمرين، تظهر الأبحاث أن المغنيسيوم عنصر غذائي يمكن أن يساعد في تقلص العضلات، والاسترخاء، وتخليق البروتين، وهو أمر ممتاز لبناء كتلة العضلات الخالية من الدهون.

تقليل الالتهابات

يمكن أن يساهم الموز في محاربة الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الناتجة عن الالتهاب المزمن، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، ويعود ذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونويد، مثل الكيرسيتين، التي تعمل على محاربة الجذور الحرة والتقليل من أضرارها على الجهاز المناعي.