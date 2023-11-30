رحيق مختوم

الخميس 30/نوفمبر/2023 - 07:49 م 11/30/2023 7:49:07 PM

سئل المؤرخ الانجليزى أرنولد توينى ما رأيك فى مصداقية الأحداث التاريخية؟ فقال حدثت مشاجرة أمام بيتى وبعد ست ساعات سمعتها من جيرانى بست روايات مختلفة! أما المشاجرة المريرة التى حدثت أمام بيتنا فكانت فاجعة النكبة الفلسطينية والتى تفننت الحركة الصهيونية فى تحريفها بأساليب دعائية شيطانية أشهرها الفرية السخيفة التى ما أنزل الله بها من سلطان بأن الفلسطينيين هم من خانوا قضيتهم عندما تخلوا عن أرضهم ببيعها طواعية طمعًا فى المال اليهودى والتى لا يوجد أى دليل منطقى على ثبوتها ومع ذلك تلقى رواجًا حتى بين بعض الشعوب العربية، إلا أن الله يريد أن يحق الحق ولو كره المزيفون فكما يقال وشهد شاهد من اهلها فجماعة المؤرخين الجدد الاسرائيلية هى من ذكرت الحقيقة التاريخية للنكبة فمنذ وعد بلفور والاغتصاب الصهيونى الغادر لكامل تراب فلسطين التاريخية يجرى على قدم وساق.

أقرت ميليشيات الهاجانا الارهابية النواة المركزية للجيش الاسرائيلى «خطة داليت» للتطهير العرقى بمباركة قادة الوكالة اليهودية فقد ارتكب السفاحون أكثر من 70 مجزرة بشعة خلفت 15000 شهيد أشهرها مجزرة دير ياسين والطنطورة.

كان الهدف الاستراتيجى من وراء شن هذه الهجمات البربرية هو بث الرعب والهلع بين الفلسطنيين ودفعهم دفعًا للفرار من جحيم الإبادة الجماعية وترك بيوتهم خاوية على عروشها، هذه العصابات المجرمة قتلت العزل من النساء والاطفال بدم بارد وحاصرت القرى وهدمت البيوت على رؤوس قاطنيها وحرقت الزرع والنسل وزرعت الألغام بين الأنقاض حتى لا يفكروا فى العودة مرة اخرى.

استخدمت هذه الخطة الجهنمية فى أكثر من 1300 قرية ومدينة فلسطينية، تم تدمير 531 بالكامل وما تبقى تم إخضاعه بالقوة الجبرية تحت حكم عسكرى فاشى وهجروا نحو 800 ألف من أصل 1.4 مليون فلسطينى تحولوا بين ليلة وضحاها إلى مشردين لاجئين فى أصقاع الأرض ولم يكتف الكيان المحتل بكل ذلك الظلم والجبروت وقاموا بأكبر عملية تزوير فى التاريخ الإنسانى بطمس كل الآثار التى تشير إلى الوجود العربى فى فلسطين بتغيير نحو 80 ألف مُسمّى للبلدات والسهول والجبال والوديان فى مختلف المناطق وأطلقوا عليها أسماء عبرية ذات دلالات توراتية لتزييف الطابع الثقافى والحضارى وتأكيد رواياتهم الملفقة عن أساطير الأولين وشعوذة النبوءات التوراتية.

لا شك أن الحركة الصهيونية تعد إحدى أدوات الاستعمار الغربى للسيطرة على مقدرات المنطقة العربية لذلك تأييدهم المطلق لمنطق الإبادة الجماعية فى غزة وما كانت زلة لسان رئيس وزراء السويد إلا دليل دامغ يفضح ما تكنه صدروهم.

ولكن تضحيات الشعب الفلسطينى البطل وصمود المقاومة الباسلة وشجاعة الموقف المصرى الصارم أفشلوا مخطط نكبة فلسطينية جديدة كادت تقضى نهائيًا على القضية الفلسطينية؛ لذا نزلت حكومة نتنياهو المتغطرسة من على شجرة الأوهام وتجرعت كأس الهزيمة النكراء صاغرة فى إشارة واضحة لنكبة صهيونية مفاجئة ربما تكون القاصمة.. ياليت محمود درويش كان بيننا حتى يصرخ فى وجوههم القبيحة.

سرقت دموعنا يا ذئب

تقتلنى، وتدخل جثتى، وتبيعها

أخرج قليلا من دمى، كى يراك الليل أكثر حلكة

وكى نمشى لمائدة التفاوض واضحين كما الحقيقة

قاتلا يدلى بسكين، وقتلى يدلون بالأسماء.