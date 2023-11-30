ختام إحتفالية أنشطة قادرون بإختلاف بدمنهور

شهدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،والدكتورة إيمان كريم - المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الحفل الختامي لأنشطة وفعاليات مكتب قادرون باختلاف البحيرة والذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة اليوم بالصالة المغطاة بدمنهور، بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والدكتور إبراهيم خضر - وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

حيث بدأت الفعالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ بليغ عبد النبي، ثم قام وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة بإلقاء كلمة رحب خلالها بكافة الحضور، ثم أستعرض نبذه عن مكتب قادرون باختلاف البحيرة والأنشطة التي يقدمها المكتب لذوي الهمم وأيضاً البطولات الدولية التي حصل عليها أبطال قادرون بإختلاف.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، قد أولي ملف "قادرون باختلاف" عناية ورعاية خاصة، كما أنه أسهم بقوة فى تغيير نظرة المجتمع لأبنائنا وبناتنا من ذوي الهمم وكذا سياسة الدولة فى دمجهم فى العديد من الأنشطة والأحداث، مشيرة إلي أن الدعم لأصحاب الهمم والقدرات لم ولن يتوقف حتي يتم تمكينهم من كافة حقوقهم والمشاركة والتفاعل مع المجتمع، وأيضاً المشاركة السياسية في الإنتخابات الرئاسية القادمة.

كما تقدمت بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة، علي الجهود المبذولة فى مجال الألعاب البارالمبية، مؤكدة دعم كافة مؤسسات وأجهزة المحافظة لهذه الجهود، مشيرة إلي قيام المحافظة بدعم المواهب وذلك من خلال مؤسساتها الرياضية والثقافية والتعليمية ومنها دار الأوبرا بدمنهور والتي تشرف بوجود فريق المواهب بها من أبنائنا من القادرون باختلاف.

وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فى كلمتها على أن قضايا الأشخاص ذوي الهمم، حظيت باهتمام كبير بعد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها، فقد تم تخصيص عام 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة، الامر الذي ساعد على تحفيز جهود الدولة وتضافرها لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنذ هذا التاريخ كانت الانطلاقة الكبيرة على الجانب التشريعي وكذا تمتعهم بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز كرامتهم ودمجهم في المجتمع. فقد كفل لهم القانون الحق في الإتاحة والتيسير والزم الدولة بإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم، والتي تمثل تفعيلا لنهج الدولة المصرية للمنظور الحقوقي والتمكيني لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة.

مشيرة إلي التجربة الأولى للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة لذوي الهمم ستكون من خلال إتاحة طريقة برايل، الأمر الذي يبرهن على الدعم والحماية الإجتماعية التي توليه القيادة السياسية لهم، مؤكدة أنه سيتم التوسع في جميع المجالات والأنشطة التي تخدم ذوي القدرات والهمم.

وتضمنت فعاليات الحفل عرض فيلم تسجيلي من مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة تم من خلاله استعراض الانشطة والفعاليات التي تمت بمكتب قادرون بإختلاف، ثم حفل فني قدمة فريق الكورال والموسيقي بمركز الفنون بالمديرية والحاصل علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية فى الأغاني الوطنية، واستعراض بعنوان (فدائي) مقدم من مؤسسة الرجاء برشيد، وفقرة استعراضية بعنوان (فلسطين في القلب).

كما شملت فعاليات الحفل إلقاء ندوة تثقيف سياسي بعنوان (شارك الكلمة كلمتك) قدمها الدكتور السيد مرجان - أستاذ القانون العام وعميد كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وفي ختام الحفل تم تكريم ابطال قادرون بإختلاف الحاصلين علي البطولات الدولية.

و قامت الدكتورة نهال بلبع، والدكتورة إيمان كريم، والوفد المرافق بتفقد نادي متحدي الإعاقة بدمنهور، حيث تم استعراض الأنشطة التي يقدمها النادي للمواطنين من ذوي الهمم، كما تم التوجه إلي مقر إدارة جامعة دمنهور ولقاء السيد رئيس الجامعة وتشجيع جهود الجامعة التي تستهدف الإرتقاء بأبناء الوطن من ذوي الهمم وتنمية قدراتهم العلمية والفنية والأدبية.