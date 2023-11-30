حذر العلماء من أن الأطفال حديثي الولادة أكثر عرضة لخطر الإصابة بالإنتان والتهاب السحايا، اللذان تسببهما بكتيريا تنمو عادةً في المهبل أو المستقيم.

حديثو الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإنتان والتهاب السحايا لهذا السبب

وتشير بيانات هيئة الخدمات الصحية بالمملكة المتحدة أن طفلاً واحداً فقط من بين 1750 طفلاً يصاب بمرض خطير بعد الإصابة بتلك العدوى لكن دراسة أجراها فريق من جامعة كامبريدج ومستشفيات جامعة كامبريدج التابعة لمؤسسة NHS Foundation Trust وجدت أن واحدًا من كل 200 طفل حديث الولادة يصاب بالإنتان الناجم عن GBS، وهذا أعلى بنحو 10 مرات من التقدير السابق.

حديثو الولادة الأكثر عرضة للإصابة بالإنتان والتهاب السحايا

وطور فريق العلماء الآن مجموعة اختبار لـ GBS، ويأملون أن تستخدم لمعرفة ما إذا كانت الأمهات الحوامل يحملن البكتيريا قبل الولادة.

واستند الباحثون في النتائج التي توصلوا إليها إلى إعادة تحليل البيانات من دراستهم السابقة، والتي وجدت GBSفي المشيمة لحوالي 5% من النساء قبل المخاض.

وشملت الدراسة 436 طفلاً ولدوا بعد فترة حمل كاملة، وأكد الفريق النتائج التي توصلوا إليها في مجموعة ثانية مكونة من 925 حالة حمل.

وقالت جين بلامب، الرئيس التنفيذي لجمعية Group B Strep Support الخيرية: "تسلط هذه الدراسة المهمة الضوء على مدى التأثير المدمر للمجموعة B Strep على الأطفال حديثي الولادة، ومدى أهمية قياس عدد هذه الإصابات بدقة".

ويشير هذا البحث إلى أن عدد حالات العدوى التي يمكن الوقاية منها قد يكون أعلى بعشر مرات مما كان يعتقد سابقا، ولكل منها تأثير كبير على الأطفال وأسرهم.

وأضافت السيدة بلامب، التي شاركت في تأسيس المنظمة مع زوجها روبرت في عام 1996 بعد أن فقدت طفلهما الأوسط بسبب العدوى: "نحن بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لحماية الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعنا، وللوقاية من GBSبقوة".

ولاتخضع النساء الحوامل بشكل روتيني في المملكة المتحدة لفحوصات الكشف عن بكتيريا GBS وعادةً ما يكتشفن أنهن حاملات للمرض فقط إذا كان لديهن مضاعفات أو عوامل خطر أخرى.

وقالت الدكتورة فرانشيسكا جاتشيولي، من قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة كامبريدج، إن النتائج التي توصل إليها الفريق - والتي نشرت في مجلة Nature Microbiology - "تغير بشكل عميق توازن المخاطر والفوائد للفحص الشامل".