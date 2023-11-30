أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم الأول بنادي الرياض تشكيل فريقه لمبارة الحزم بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الـ 15 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

تشكيل الرياض الرسمي لمباراة الحزم في الدوري السعودي

في حراسة المرمى:مارتن كامبانيا

في الدفاع: خالد شويع، دينو هوقو، عبدالإله الخيبري، بيراما توريه

في الوسط: ديداير ندونج، عبدالله الدوسري، فهد الرشيدي، يحيى الشهري

في الهجوم: صال آل عباس

ويحتل فريق الرياض المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الحزم في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

اصابة الشهراني

تأكد بشكل رسمي غياب النجم الدولي السعودي ياسر الشهراني لاعب فريق الهلال عن صفوف الأزرق في مواجهة النصر المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويعاني ياسر الشهراني من إصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق في الفترة الأخيرة، حيث أكدت الفحوصات الطبية عدم تماثل اللاعب للشفاء بشكل كامل حتى الآن من أجل المشاركة.