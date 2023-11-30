الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

قضية غسل أموال بقيمة 7 ملايين جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية التابعة لوزارة الداخلية حيال (شخصين مقيمان بمحافظتى "القاهرة والشرقية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإحتيال على المواطنين وراغبى السفر للخارج.

 بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 7 ملايين جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر عملت على تحسين جهود مواجهة التغير المناخي

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي يحقق 54 ألف جنيه أمس

جلسة حوارية لمبادرة «شارك الكلمة .. كلمتك» بكفر الشيخ

مهرجان البحر الأحمر 2023| تواجد قوي لنجوم بوليوود في الدورة الثالثة
الجريدة الورقية